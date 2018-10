Hamilton, il sorprendente gesto nei confronti di Vettel

Lewis Hamilton è corso in difesa di Sebastian Vettel dopo la pioggia di critiche piovute nei confronti del pilota ferrarista negli ultimi mesi. Una serie di errori del tedesco (e della Ferrari) ha di fatto chiuso in anticipo il Mondiale di Formula 1, ormai nelle mani del pilota della Mercedes, praticamente perfetto nella seconda parte della stagione.

A un passo dal suo quinto titolo iridato, il driver anglocaraibico tende così la mano nei confronti del rivale sconfitto, dimenticando le scintille delle prime gare, quando ancora Vettel nutriva ambizioni di vittoria. In un post sui social, Hamilton ha attaccato i giornalisti, colpevoli, a suo dire, di criticare troppo duramente Sebastian.

"Credo che i media debbano mostrare un po' più di rispetto per Sebastian. Semplicemente non potete immaginare quanto sia difficile fare ciò che facciamo a questi livelli, ed è così per qualsiasi atleta che lotta al top del proprio sport. E' normale che si possa sbagliare dal momento che siamo uomini, ma ciò che conta è come si superano questi periodi di difficoltà", è quanto ha scritto il campione del mondo.

Intanto il diretto interessato non molla: "Non lascerò la Ferrari. Faccio parte della squadra e voglio che sia così, nient’altro. Penso che disponiamo di parecchio potenziale. Naturalmente, le ultime gare non sono andate bene per noi e abbiamo reso le cose troppo facili alla Mercedes. Ma anche così lo spirito all’interno della squadra è buono. Sappiamo che adesso è difficile. Ma cos’altro abbiamo da perdere in questo momento? Daremo tutto e ci sono ancora delle cose importanti che possiamo imparare e comprendere sulla vettura", sono le sue parole in un'intervista ad Auto Bild.

