Hamilton in pole in Francia, la Ferrari deve inseguire

Due settimane dopo il trionfo della Ferrari in Canada, le gerarchie sembrano già essersi nuovamente ribaltate nell’equilibratissimo Mondiale 2018 della Formula 1. Il ritorno del Gp di Francia, tornato nel calendario dopo 9 anni, e quello del circuito “Paul Ricard” di Le Castellet sembrano infatti essere stati digeriti meglio dalle Mercedes piuttosto che dalle Rosse. Dopo le indicazioni delle libere del venerdì, anche la corsa alla pole ha lasciato pochi dubbi: a partire davanti a tutti sarà Lewis Hamilton, davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, tornato su buoni livelli dopo i problemi tecnici avuti nelle libere. Solo terzo posto per Vettel, con un ritardo pesante di quasi quattro decimi. Max Verstappen completerà la seconda fila, poi Ricciardo e Raikkonen, quest’ultimo condizionato da un brutto errore tra le curve 3 e 4 mentre il finlandese stava cercando di migliorarsi.

Kimi ha chiuso appena davanti a Sainz e ad un ottimo Charles Leclerc, ottavo con la sua Sauber motorizzata Ferrari ed evidentemente galvanizzato dalle voci che lo indicano come erede dal 2019 proprio di Raikkonen. A completare la top ten le Haas di Magnussen e Grosjean, male invece Alonso, fuori già dopo il Q1. Per Hamilton è la pole numero 75 in carriera, anche grazie al nuovo motore Spec 2.1 che gli ha messo a disposizione la Mercedes e che sembra in grado di spaventare una Ferrari costretta ad inseguire, dopo che Vettel aveva minimizzato le difficoltà del venerdì parlando del buon potenziale delle Rosse, chiamate però a metterlo in mostra anche grazie alla scelta delle gomme giuste. In questo senso la gara si annuncia spettacolare viste le previsioni meteo incerte: sabato mattina la terza sessione di libere era stata annullata a causa della pioggia abbondante caduta sul circuito. A Maranello potrebbero non disdegnare qualche rovescio per ribaltare una gerarchia che oggi sembra ben definita.

SPORTAL.IT | 23-06-2018 18:15