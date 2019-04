Hamilton individua un pregio della Ferrari

"E’ stata una giornata normale, abbiamo completato il nostro programma. Ha fatto piuttosto freddo, il che ha complicato la situazione relativa alle gomme". A dirlo è stato Lewis Hamilton.

"Abbiamo del lavoro da fare, anche se Valtteri sembrava molto più a suo agio in macchina – ha aggiunto il pluricampione del mondo. Lavoreremo duro per fare qualche miglioramento e speriamo di tornare più forti sabato: la macchina ha il ritmo per competere al vertice, abbiamo solo bisogno di trovare il giusto set-up. E’ bello vedere quanto siamo vicini noi, la Red Bull e la Ferrari. Come ci aspettavamo, le Ferrari sembrano ancora più veloci sui rettilinei, ma nel complesso le vetture dei top team sono molte vicine e penso che sarà lo stesso sabato".

SPORTAL.IT | 12-04-2019 14:26