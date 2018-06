Hamilton infierisce: "Tutto troppo facile"

Terza pole position della stagione, e 75esima della carriera, per Lewis Hamilton, che mette subito la firma sul circuito di Le Castellet, dove il pilota inglese non aveva mai corso dato che la Formula 1 non vi faceva tappa dal 1990.

L’evoluzione del motore portato dalla Mercedes sembra essere stata provvidenziale, le sofferenze del Canada paiono alle spalle: ”Il team ha fatto un grandissimo lavoro per tutto il weekend e ha messo insieme la macchina di cui io e Valtteri avevamo bisogno. Direi che è stata una qualifica piuttosto semplice, ma forse avrei potuto fare meglio. Per noi è stata una buona giornata" le parole di Hamilton, che ha dovuto guardarsi solo dal compagno di squadra. Bottas era anche riuscito a “illudersi” strappando il miglior tempo, ma sul finire del Q3 il campione del mondo ha ristabilito la gerarchia in scuderia.

SPORTAL.IT | 23-06-2018 19:20