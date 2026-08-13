Il pilota della Ferrari paladino dei diritti degli animali ha litigato con il campione UFC per aver partecipato a una battuta di caccia, le accuse di Hamilton e le scuse di Jones

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ci sono poche che fanno perdere le staffe a Hamilton. Non una penalità, e ne ha raccolte parecchie ultimamente; non la scarsa competitività della sua monoposto come era la Ferrari lo scorso anno; nemmeno l’aver perso un Mondiale all’ultimo giro nel 2021 per una decisione discutibile della direzione corsa. Ma non toccategli gli animali. Ne sa qualcosa la stella dell’UFC, Jon Jones che Lewis ha asparmente criticato per aver partecipato ad una battuta di caccia uccidendo un maiale, il lottatore è stato costretto a chiedere scusa al 7 volte campione del mondo di F1.

Perchè Hamilton e Jon Jones hanno litigato

I fatti risalgono a qualche anno fa, quando il pilota inglese guidava ancora per la Mercedes, ma sono stati raccontati dallo stesso Jon Jones. Il lottatore UFC ha rivelato che Lewis Hamilton lo ha bloccato sui social media e lo ha definito un “codardo” per aver pubblicato un video in cui partecipava ad una battuta di caccia e si diceva orgoglioso di aver sparato, uccidendolo, un maiale da un elicottero.

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Hamilton ha smesso di seguire Jones sui social dopo che, nel gennaio 2021, è emerso un video in cui il campione UFC, sparava con un fucile AR-15 contro il maiale. Nel post Jones diceva: “Un colpo, un’uccisione, un sacco di pancetta. È stato un onore andare a caccia con Patrick Payne, insignito della Medaglia d’Onore.”

Jones racconta la rabbia di Lewis

Il campione UFC ha raccontato in una lunga intervista il dissing silenzioso con Hamilton: “Anni fa sono andato a caccia con un gruppo di Ranger dell’esercito e abbiamo finito per cacciare cinghiali da un elicottero usando dei fucili AR-15. Ero così orgoglioso di me stesso perché ho ucciso uno dei cinghiali dall’elicottero e il mio maiale è stato donato a una famiglia bisognosa della comunità.”

“Ma Lewis mi ha visto sparare al maiale dall’elicottero – continua nel racconto Jones – E mi ha scritto un lungo messaggio dicendo che ero un codardo. E che secondo lui ero migliore di così. Ha detto che il modo tradizionale di uccidere un animale dovrebbe essere con una lancia o con un arco e frecce. Ha scritto qualcosa del tipo: ‘Solo un codardo potrebbe sparare a un animale da un elicottero. Dai almeno all’animale la possibilità di difendersi.'”

Jones chiede scusa a Hamilton

Il lottatore ha svelato che subito dopo il messaggio, il pilota della Ferrari ha smesso di seguirlo sui social: “Mi ha tolto il follow e mi ha bloccato, ed è stato terribile perché ero un suo fan”. In chiusura di intervista, Jones chiede scusa ad Hamilton: “Ero un suo fan, ma era molto deluso da me per aver sparato al maiale. Lewis, se mi stai ascoltando, mi dispiace.”

Lewis, vegano dal 2017: la battaglia per gli animali

Hamilton è da tempo animalista ed è passato a una dieta vegana dal 2017. Nel 2018 è stato nominato Persona dell’Anno da PETA per il suo impegno a favore dei diritti dei pazienti.

A proposito di questo cambiamento di stile di vita, nel 2019 Lewis ha dichiarato: “Vi esorto a fare delle ricerche, a trovare la compassione che so che avete dentro di voi per riconoscere a cosa state contribuendo con ciò che mangiate, che alimenta l’industria della carne e dei latticini e, di conseguenza, la deforestazione, la crudeltà verso gli animali, il degrado dei nostri mari e il deterioramento del clima giorno dopo giorno”. A volte non si è campioni a caso.