Hamilton: "La Ferrari sarà più forte"

Lewis Hamilton ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della tre giorni della Formula 1 in Bahrain. "Presumo che la Ferrari abbia lavorato duro per cercare di capire cosa sia andato storto in Australia e mi aspetto che sia qui che nella prossima gara saranno più forti".

"La Ferrari è sempre andata forte in Bahrain e me li aspetto più vicini. E' stata una piacevole sorpresa essere così veloci nella prima gara ma qui le cose possono cambiare. Forse per la Ferrari qualcosa non ha funzionato ma qui sarà diverso e sono impaziente di vedere cosa succederà. La Red Bull ha di sicuro una power unit di gran lunga migliore, sarà ancora più vicina a noi in questo weekend e vista l'affidabilità sarà lì a lottare con noi".

"So che alcuni pensavano che ci stessimo nascondendo ma sono sincero quando dico che siamo arrivati alla prima gara credendo che saremmo stati tutti molto più vicini e non pensando che saremmo stati davanti. Per le informazioni che avevo, eravamo dietro le Ferrari. Ma stiamo capendo meglio la macchina e ci stiamo muovendo nella direzione giusta".

SPORTAL.IT | 28-03-2019 17:50