Hamilton: "Mai pensato al Mondiale"

Lewis Hamilton ai microfoni di Sky ha parlato dopo la vittoria in Giappone: "Non sono superstizioso, non sto pensando al titolo ma solo a fare il mio meglio in tutte le gare che rimangono. Se uno fa il proprio lavoro, alla fine i risultati arrivano. Non ho mai pensato alla vittoria del Mondiale durante l’anno, mi sono sempre concentrato gara su gara e devo dire che sta funzionando. Secondo me ho fatto una grandissima gara, quando sei primo da solo di solito ci si diverte di meno. Ma è stata una sfida con me stesso, ho deciso di gestire questa gara cercando di mantenere il gap tra me e gli altri".

Per il pilota anglocaraibico è la quarta vittoria di fila: "La macchina è sempre andata benissimo, volta dopo volta miglioriamo e poi ripeto: guidare in questa pista è meraviglioso. Un aggettivo per descrivere questo momento? Spirituale, mi sento bilanciato ed equilibrato. Mi diverto a guidare questa macchina".

SPORTAL.IT | 07-10-2018 11:10