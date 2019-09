Hamilton mette subito le cose in chiaro

Dopo due weekend in cui la Ferrari ha fatto sognare i suoi tifosi con la doppietta messa a segno da Charles Leclerc, torna il dominio del binomio Lewis Hamilton-Mercedes. Il cinque volte campione del mondo che a Singapore nella passata stagione realizzò un super giro in qualifica, mette subito in chiaro nel venerdì di prove libere che l'uomo da battere è lui.

Il leader della classifica piloti ferma il cronometro su 1'38"773 e l'unico che sembra potergli stare vicino è Max Verstappen, più lento di 184 millesimi, confermando che la Red Bull da queste parti si è sempre trovata a proprio agio.

La Ferrari limita i danni con Sebastian Vettel autore del terzo tempo ma a otto decimi dal best lap di Hamilton.

20-09-2019