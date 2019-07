Hamilton: "Mi manca il respiro"

"Mi manca il respiro, sono davvero fiero". Così Lewis Hamilton al termine della gara del Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di Formula 1. "Ogni anno vedo così tanta gente qui – ha proseguito il pilota inglese -. Un giorno pensi di poterti abituare a vedere tutto questo pubblico, ma non è cosi e spero si siano goduti questa giornata. Non avrei potuto vincere senza questa gente e senza il mio team, sono immensamente fiero di farne parte".

"Dopo la giornata di oggi non è semplice spiegare le mie emozioni, ma questo pubblico è la mia famiglia. Non avrei mai pensato di vincere sei gare qui, sono ulteriormente fiero. Ho mantenuto la calma e ho fornito la prestazione che dovevo fare: è stata la miglior giornata in assoluto", le parole del campione del mondo a Sky.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 18:23