Hamilton: "Non c'è male come inizio"

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha commentato il venerdì di prova a Melbourne: "Le sensazioni sono positive, la macchina mi ha dato le stesso risposte rispetto a Barcellona e trattandosi di due tracciati così differenti non era assolutamente scontato. Come inizio direi che non c’è male, abbiamo completato il nostro programma di lavoro senza intoppi con entrambe le vetture. Ci sono diverse aree in cui possiamo migliorare, ma sono certo che ci riusciremo attraverso l’analisi dei dati".

"Non aver commesso alcun errore oggi è stato importante per assicurare al team tutto il necessario per compiere il fondamentale lavoro che di dovrà portare in qualifica e poi in gara".

SPORTAL.IT | 15-03-2019 15:20