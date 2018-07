Hamilton: "Non c'è un Gp più speciale"

"E' la stessa cosa ogni anno, nessuna gara è speciale per me come questa. E' un privilegio poter vedere tante bandere, e' una sensazione bellissima. Siamo anche in lotta per il Mondiale di calcio, e' un momento importante per lo sport britannico". Lo ha detto Lewis Hamilton, nel corso della conferenza stampa in vista del Gp di Gran Bretagna in programma domenica sulla pista di Silverstone.

Hamiton e' a caccia della sesta vittoria in carriera, la quinta di fila. "Sappiamo che sara' un weekend difficile, ma questo non intacca la nostra fiducia e il nostro morale, sono cose che capitano e questo unisce ancora di piu' e ci rende ancora piu' forti. Dalle esperienze avute il team reagisce sempre molto bene. Siamo il team migliore e penso che continueremo ad esserlo. Abbiamo ottenuto tante vittorie, nessuno e' perfetto ma e' normale che sia cosi'", sono le parole riportate da Italpress.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 17:20