Hamilton non nasconde l'entusiasmo

Lewis Hamilton si gode la vittoria al Gran Premio di Cina, il millesimo della storia della Formula 1, e nell'immediato dopo gara non nasconde la sua grande soddisfazione: "Non è stato un weekend lineare, ma il risultato è stato fantastico per il team".

"Tutti hanno lavorato tantissimo, quando siamo arrivati qui non sapevamo quali potessero essere le posizioni e le gerarchie, visto che la Ferrari era stata velocissima nell'ultima gara. Valtteri è arrivato qui ed è stato veloce sin dall'inzio, oggi ha svolto un ottimo lavoro. Fare doppietta è qualcosa di speciale nel GP numero 1000 della storia".

La chiave della vittoria di Hamilton è arrivata nei primi secondi di gara: "La mia partenza è stata molto ben eseguita, ho fatto lì la differenza. Il resto è stato storia. Questa gara è stata perfetta per tutti, ora però dobbiamo continuare così perché siamo solo alla terza gara. Non so come proseguirà questa stagione, ma ora sono entusiasta".

