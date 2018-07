Hamilton passeggia in Ungheria, Vettel limita i danni

Dominio doveva essere. E dominio è stato. Il Gp d’Ungheria, dodicesima prova del Mondiale 2018 di Formula 1, si è deciso sabato, durante l’emozionante e bagnata corsa alla pole position. Del resto il circuito magiaro è conosciuto come “la Montecarlo dei poveri” per la difficoltà nel sorpassare e allora era chiaro a tutti che la pole strappata in extremis da Lewis Hamilton, proprio grazie alla maggiore adattabilità della Mercedes all’asfalto bagnato rispetto alla Ferrari, sarebbe valsa mezza vittoria. Il pilota inglese ha allora rispettato il pronostico, vivendo un pomeriggio bollente, ma tranquillissimo, che ha permesso al campione del mondo in carica di centrare il quinto successo stagionale, secondo consecutivo, e di allungare ulteriormente su Sebastian Vettel in classifica. Alla pausa estiva (si tornerà in pista il 26 agosto in Belgio) si va infatti con un distacco di 24 punti, 213 contro 189: una gara di margine, quindi, perché la Ferrari del tedesco si è dovuta accontentare del secondo posto, davanti al compagno di squadra Raikkonen, al termine di un emozionante testa a testa vinto con la Mercedes di Valtteri Bottas. Hamilton è stato in testa dall’inizio alla fine, eccetto la parentesi tra il 25° e il 40° giro, quando, dopo il proprio pit stop, l’inglese si è accomodato in seconda posizione alle spalle di Vettel, prima che a fermarsi fosse proprio il tedesco, protagonista di una sosta un po' troppo lunga.

Alla partenza Hamilton scappa via, mentre Vettel ha un buon spunto che vale la terza posizione ai danni di Raikkonen. Le ultime 30 tornate hanno visto Lewis macinare secondi di vantaggio sui rivali e l’attenzione spostarsi sulla lotta per il secondo posto: l’azzardo della Mercedes, che ha chiamato al box Bottas dopo appena 16 giri, non ha pagato, perché le gomme del finlandese hanno ceduto sul traguardo. A cinque giri dalla fine ecco allora l’unico sussulto della corsa, il sorpasso da manuale di Vettel su Bottas, con tanto di contatto tra i due, fatale però solo alla gomma di Bottas, che perde anche il quarto posto a vantaggio di Ricciardo. A punti anche Gasly (Toro Rosso), Magnussen (Renault), Alonso (McLaren), Sainz (Renault) e Grosjean (Haas).



SPORTAL.IT | 29-07-2018 17:00