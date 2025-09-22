Hamilton, paura per Nicolas: la vettura del fratello di Lewis a fuoco a Silverstone. Immagini choc

Grosso spavento durante l'ultima prova del BTCC, il campionato britannico di Turismo: il 33enne, fratellastro del pilota del Ferrari, fortunatamente non ha riportato conseguenze.

Che spavento. Non bastassero le disavventure di Lewis, protagonista di un’annata decisamente poco brillante dopo il suo trasferimento in Ferrari, arrivano novità preoccupanti anche per quel che riguarda il fratellastro Nicolas, vittima di un pauroso incidente durante l’ultima prova del campionato britannico di Turismo, il BTCC. Per fortuna il 33enne, affetto da paralisi cerebrale e a cui Lewis è legatissimo, non ha riportato conseguenze ed è uscito indenne dalla sua autovettura andata a fuoco, una Cupra Leon.

Incidente per Nic Hamilton a Silverstone

Nicolas Hamilton, che corre per la Un-Limited Motorsport, si è fermato con la sua autovettura accanto al rettilineo di Wellington a causa di un incendio provocato da una fuoruscita di olio dal motore della sua Cupra Leon. Fortunatamente, come ribadito in precedenza, Nic è riuscito a lasciare la vettura sulla sue gambe, senza aiuto, e la gara è proseguita con gli altri piloti in coda alla safety car. Il diretto interessato, però, ha confessato sui social di aver vissuto un “momento spaventoso” e di essersela vista brutta una volta resosi conto che dall’auto usciva una colonna di fumo.

A fuoco la vettura del fratello di Lewis

“Che foto incredibile di un momento molto deludente e spaventoso per me, la mia famiglia e i miei amici all’inizio della mia domenica a Silverstone”, si legge nel post diffuso su Instagram da Nicolas Hamilton. “Sono stato sorprendentemente molto calmo per tutta la durata della situazione, cercando di salvare la macchina da ulteriori danni, pur mantenendomi al sicuro, e sono così orgoglioso di me stesso per come ho gestito la situazione”, il successivo commento.

Nicolas Hamilton: “Non so se correrò ancora”

“Dopo l’incendio di ieri c’è un punto interrogativo sulla mia partecipazione all’ultimo round della stagione a Brands Hatch il prossimo fine settimana”, ha aggiunto il fratello del sette volte campione del mondo di Formula 1. “Sse non avrò l’opportunità di concludere la stagione, voglio ringraziare assolutamente tutti per avermi sostenuto quest’anno. Amici, famiglia e sponsor per il continuo amore e supporto nell’aiutarmi a seguire il mio sogno e continuare il mio percorso. Personalmente sento di aver guidato al meglio di quanto abbia MAI fatto nel BTCC fino a oggi e sono così orgoglioso dei miei progressi quest’anno”.