Arrivano brutte notizie per il campione del mondo Lewis Hamilton: il pilota delle Mercedes, che ha centrato il secondo tempo nelle prove ufficiali, è stato penalizzato di tre posizioni per impedimento su Raikkonen e scatterà quindi dalla quinta posizione in griglia di partenza.

In prima fila sale Verstappen, Bottas terzo con l'altra Mercedes, al fianco del sorprendente Norris, quarto.

SPORTAL.IT | 29-06-2019 19:12