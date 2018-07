Hamilton, pole sotto la pioggia in Ungheria

L’onda lunga della delusione di Hockenheim arriva anche in Ungheria, dove la Ferrari non brilla nelle prove ufficiali dell’ultima prova del Mondiale 2018 prima della pausa estiva. Al termine di una sessione condizionata dalle mutevoli condizioni dell’asfalto a causa della pioggia abbattutasi sul circuito magiaro, a strappare la pole position è stato infatti Lewis Hamilton, a propria volta carico a mille dopo l’insperato successo in terra tedesca che ha permesso al pilota inglese di tornare in testa alla classifica con 17 punti di vantaggio su Vettel. Per Hamilton si tratta della quinta pole stagionale, la numero 77 della carriera, ottenuta grazie a un giro da maestro compiuto nel Q3 nell’acquitrino dell’Hungaroring. L’inglese ha fermato il cronometro sul tempo di 1:35:658, precedendo di 260 millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas.

Solo seconda fila quindi per le Ferrari: Kimi Raikkonen, dopo un Q1 difficile, era anche riuscito a ottenere la pole provvisoria, prima di venire spazzato via dal duo della Mercedes, ma partirà dalla terza posizione, a mezzo secondo da Hamilton (1:36:186), davanti a Sebastian Vettel (1:36:210). Il tedesco era partito bene e sembrava anche aver azzeccato la scelta delle gomme da bagnato intermedio all’inizio del Q2, ma poi il peggioramento delle condizioni ambientali e della pista ha costretto il ferrarista a montare le full wet, senza riuscire a piazzare un giro performante al momento decisivo. Per Vettel è quindi in salita la strada verso il secondo successo consecutivo in Ungheria, pista nella quale Hamilton ha trionfato ben cinque volte. A completare la top ten i sorprendenti Carlos Sainz su Renault e Pierre Gasly su Toro Rosso davanti alla Red Bull di Max Verstappen (solo 12° invece il compagno di squadra Ricciardo), quindi l’altra Toro Rosso di Hartley davanti alle Haas di Magnussen e Grosjean.

SPORTAL.IT | 28-07-2018 16:30