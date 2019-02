Hamilton punta Michael Schumacher: presentata la nuova Mercedes

Lewis Hamilton apre la caccia al sesto titolo di Formula 1, che lo porterebbe a un passo dalla leggenda Michael Schumacher: è questo l'obiettivo del pilota anglocaraibico nel giorno della presentazione della W10 EQ Power+, la Mercedes che scenderà in pista nel Mondiale 2019.

Toto Wolff tiene alta la guardia nonostante i cinque titoli consecutivi piloti e costruttori: "La prossima stagione sarà una nuova sfida per tutti noi. Le regole sono abbastanza cambiate e dobbiamo rimetterci alla prova, sia nei confronti delle nostre aspettative che verso i nostri rivali. Si comincia con zero punti, non daremo niente per scontato e non c'è assolutamente la sensazione di essere davanti a tutti. Con le nuove regole, tutti i team possono avere la chance di puntare al titolo e ognuno di loro rappresenta per noi una potenziale minaccia".

La nuova Mercedes si presenta con un retrotreno stretto, le pance più alte e il muso quasi invariato.Sul tracciato di Silverstone sarà fatta la messa a punto finale in vista dei primi test ufficiali, in programma lunedì 18 a Barcellona.

Così il tecnico James Allison: "Abbiamo lavorato duro sulle sospensioni e sulle caratteristiche aerodinamiche per avere una monoposto che sia molto più accomodante con le gomme, speriamo abbastanza per consentirci di essere competitivi in tutte le fasi della gara e su ogni pista in calendario".

Hamilton non sta più nella pelle: "Ho completamente staccato dalle corse per un po’. Il 2018 è stato un grande anno, ma credo che il 2019 possa essere ancora migliore. Voglio continuare a spingere, mi sento pieno di energia e sono pronto ad attaccare. Non vedo l’ora di compiere il prossimo passo del nostro viaggio assieme a Mercedes e di intraprendere ciò che non è mai stato fatto prima. Questo è il mio settimo anno con la squadra e l’energia e la determinazione all’interno del team sono davvero stimolanti. Guidare la nuova macchina è come incontrare qualcuno di nuovo per la prima volta, vuoi conoscerti nel modo migliore il più velocemente possibile mentre intraprendi un viaggio insieme".

Così invece Valtteri Bottas: "Sono eccitato per la nuova stagione, tutti iniziano da zero punti, siamo tutti sulla stessa linea e il 2019 può portare qualsiasi cosa. Darò tutto quest’anno. Ci sono state alcune critiche nel 2018, ma per me è stata una cosa positiva perché mi hanno dato una spinta in più", ha assicurato il finlandese, che nel 2018 è stato spesso penalizzato dagli ordini di scuderia".

SPORTAL.IT | 13-02-2019 14:25