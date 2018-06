Hamilton: "Qui non si vince partendo quarti"

Lewis Hamilton amaro dopo le qualifiche ufficiali del Gran Premio del Canada. Il campione del mondo e' solo quarto, ma soprattutto e' dietro al compagno di squadra Valtteri Bottas che invece scattera' dalla prima fila con il secondo tempo. Il quattro volte iridato esclude che la colpa sia del suo motore con tantissimi chilometri di vita.

"Il motore non ha colpe, semplicemente non ho messo insieme il giro. E' stata una giornata difficile". Sulle possibilita' di vincere la sua settima gara qui eguagliando il record di Michael Schumacher, laconico risponde: "Normalmente qui non si vince partendo dal quarto posto. Ma sicuramente ci proveremo", riporta Italpress.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 10:20