Hamilton rinnova con Mercedes fino al 2020

Lewis Hamilton correrà in Mercedes sino al 2020.

La Casa di Stoccarda ha annunciato il rinnovo del quattro volte Campione del Mondo attraverso una nota stampa, nel quale si può leggere anche il commento del pilota inglese:“È stata una formalità da quando io e Toto Wolff ci siamo seduti a parlare durante l’inverno. È un bene mettere nero su bianco e andare avanti insieme. Faccio parte della famiglia delle corse Mercedes da 20 anni e non sono mai stato più felice all’interno di un team. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda sia in pista che fuori, e non vedo l’ora di vincere ancora di più in futuro e di illuminare ancora di più la stella a tre punte”.

Hamilton è arrivato in Mercedes nel 2013 e con il team tedesco ha vinto sin qui 3 titoli mondiali e 44 gare.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 13:05