Hamilton, il durissimo attacco dall’Inghilterra: “Farebbe meglio a ritirarsi”. E la Ferrari torna a corteggiare Sainz

Il Telegraph torna all’attacco del sette volte campione del Mondo e della Ferrari che da “Cavallino Rampante” si trasforma in asino. E arrivano nuove voci su un riavvicinamento tra Maranello e Carlos Sainz

La triste deriva di uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1. In Inghilterra il futuro di Lewis Hamilton viene messo in discussione una volta di più, complice il momento di crisi della Ferrari che secondo le ultime voci di mercato starebbe anche valutando un riavvicinamento con Carlos Sainz.

L’attacco a Hamilton: “Come assistere a un lutto privato”

Una stagione da dimenticare, lontana, anzi lontanissima da quello che era nelle previsioni e nell’immaginazione della Ferrari, dei tifosi della Scuderia di Maranello e sicuramente anche di Lewis Hamilton. L’eco di un fallimento che arriva fino alla sua Inghilterra e ora un articolo del Telegraph distrugge completamente il sette volte campione del mondo: “Guardare le sue riflessioni post-gara sembra come assistere a un lutto privato”, si legge nell’articolo firmato da Oliver Brown.

“Quel rosso Ferrari doveva essere il segnale di un traguardo raggiunto dopo un’impresa cominciata da bambino guardando le gare di Michael Schumacher, invece si sta trasformando in un horror. Non è la storia del Cavallino Rampante, ma quella di un asino di mare con la fiducia del 7 volte campione del mondo che evapora”.

L’ipotesi ritiro e le decisioni di Elkann

La scelta della Ferrari di puntare su Hamilton aveva ragioni basate sul merito e sul marketing, ma in questo momento entrambe assomigliano sempre più a valutazioni sbagliate. Le difficoltà della Ferrari sono evidenti ma anche all’interno di un team che fa fatica Leclerc sta ottenendo comunque molto di più. E dall’Inghilterra lanciano a Lewis la possibilità di una last-dance: “Se Hamilton non riuscisse a risalire la china nella prossima stagione, il presidente Elkann avrà delle decisioni difficili da prendere. Ma tutte le prove indicano che il ritiro ormai è vicino, più di quanto Lewis vorrebbe. Il rischio è una triste deriva nell’anonimato se prolunga troppo la sua permanenza nel circus”.

Sainz “perla di mercato” e le voci sul ritorno a Maranello

Una foto “rubata”, prestazioni di alto livello e la vendetta di Carlos Sainz è quasi completa. In Spagna esaltano il pilota iberico, scaricato in malo modo dalla Ferrari per far posto a Lewis Hamilton, che diventa “la nuova perla” del mercato. In realtà stando alle voci ufficiali la griglia per la prossima stagione dovrebbe essere completa ma quando si parla di mercato piloti, la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Marca ha rivelato già nelle scorse settimane delle presunte conversazioni tra Sainz e la Ferrari, ma almeno per il 2026 si tratta di una porta ormai chiusa.

Le voci però continuano, anzi sono state anche alimentate dalla foto scattata da un fan nel corso del Gp del Qatar, con un’immagine che ha immortalato il vice-direttore della Ferrari Jerome D’Ambrosio intrattenersi con Carlos Onoro, rappresentante e cugino del pilota spagnolo. Siamo nell’ambito delle illazioni e delle speculazioni, ma la difficile (eufemismo) stagione di Hamilton lascia il campo aperto alle voci su possibili rivoluzioni future.