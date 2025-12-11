Hamilton ci pensa: "Pronto al ritiro" e c'è la fila per Leclerc ma il mercato piloti lo decide Verstappen

L'ex pilota Johnny Herbert spara a zero sulla F1 che verrà: dalla riflessione di Hamilton sul possibile ritiro al mercato piloti in fermento sull'asse Verstappen-.Leclerc e tutte le varie conseguenze con effetto domino su tutto il circus

Non è cominciato ancora il nuovo anno che in tanti in F1 si stanno già proiettando sul 2027. Incredibile ma vero. Succede soprattutto per il mercato piloti che rischia di accendersi ancora prima dell’inizio della prossima stagione. Colpa dei contratti che sono tutti o quasi a scadenza nel 2026 e che, con i nuovi regolamenti e i nuovi asset che potrebbero stabilirsi nel circus potrebbero delineare un effetto domino sui destini dei vari Oscar Piastri, Charles Leclerc, George Russell ma anche del campione del mondo Lando Norris. Ma tutto o quasi dipende da cosa farà Max Verstappen. Almeno secondo l’ex pilota Johnny Herbert che ha anche prosettato l’ipotesi di un ritiro imminente di Lewis Hamilton dopo la stagione fallimentare con la Ferrari. Insomma da qui al prossimo Natale un vero e proprio terremoto in F1.

Hamilton, discorso d’addio

Lewis Hamilton ha concluso la sua prima stagione con la Ferrari in F1. È stata ben lontana dalle aspettative del sette volte campione del mondo e non solo, di tutto il mondo del Cavallino Rampante ma anche dello stesso circus. The Hammer non è riuscito a conquistare alcun podio. L’unica nota positiva è stata quel sabato magico in Cina, pole e vittoria nella Sprint ma che sono rimasti un unicum dentro un campionato disastroso.

Ad Abu Dhabi, per l’ultima tappa della stagione, Hamilton ha risposto a chi parlava di un possibile ritiro negando tutto: “A tutti quelli che parlano del mio ritiro, non voglio dire nulla. Nessuno di loro ha fatto quello che ho fatto io. Quindi non sono al mio livello“.

Eppure c’è chi, come l’ex pilota Johnny Herbert sostiene il contrario: “Le parole di Hamilton sono sembrate un discorso d’addio, sì. Bisogna essere onesti con se stessi. E se onestamente senti di non avere idea di cosa fare per uscire dalla situazione di stallo e aggirare il problema, allora perché continuare?” ha detto l’ex compagno di Schumacher in Benetton a NewBettingSites.

Hamilton deciderà con mamma e papà

Herbert, ex pilota di F1 e commissario FIA, ritiene che le interviste di Lewis Hamilton al Gran Premio di Abu Dhabi potrebbero fungere da “discorso d’addio” e che ci siano buone probabilità che il sette volte campione del mondo possa ritirarsi dallo sport durante la bassa stagione.

“Immagino una riflessione. Magari Lewis si siederà con papà Anthony e mamma Carmen per discuterne. Per me è chiaro che non è più il Lewis Hamilton di una volta. Tutto sembra più difficile, molto più difficile, mentre prima era semplice. Non ha mai dovuto nemmeno pensarci. È successo e basta”.

F1, il mercato che verrà: tutti vogliono Leclerc

Aston Martin, Mercedes, Red Bull o McLaren.. Ovviamente la Ferrari. C’è la fila per Charles Leclerc. Tutti nel paddock sono convinti che lui e solo lui possa avere in questo momento il passo, il piede, il talento di Max Verstappen. Eppure il monegasco è a quota zeru tituli, per dirla alla Mourinho, contro i 4 dell’olandese. Ora anche Norris, più giovane di lui, si è messo in bacheca il primo fregio iridato mentre Charles litigava con la sua SF25 per racimolare 1 pole e 7 podi in un 2025 sotto le aspettative.

Ecco perchè Leclerc potrebbe seriamente rompere il patto di cuore con la Ferrari e decidere di guardare oltre, dopo il 2026. Come scritto da Autoracer.it sarebbero addirittura 3 i team pronti a metterlo sulla loro monoposto. Di Aston Martin si è detto già ci sia un diritto di prelazione, una opzione da esercitare nel caso in cui la neonata di Maranello faccia fatica anche a inizio 2026. A seguire gli altri due big team, Mercedes dove Toto Wolff non ha mai nascosto le sue ammirazioni per Charles, e Red Bull. Ecco qui entra in gioco Max Verstappen.

Verstappen ago della bilancia mercato piloti

A provocare un effetto domino sul mercato piloti potrebbe essere proprio Verstappen. Ne è convinto, anche qui, Herbert nella sua intervista: “Ogni singolo pilota in griglia dovrebbe preoccuparsi del proprio posto per il 2027. Perché Max punterà a uno di quei posti importanti, a meno che la Red Bull non faccia un lavoro straordinario la prossima stagione”.

L’ex pilota ritiene che Verstappen abbia il potere di “scegliere” il suo futuro, descrivendolo come “il dittatore del mercato dei piloti”. Non è un mistero che Toto Wolff abbia cercato lo scorso anno di prendere Max per sostituire Hamilton. E che tornerà alla carica magari forte della competitività della nuova Mercedes scaricando a quel punto uno tra Antonelli o Russell con molti indizi sull’inglese che ha rinnovato il contratto ma solo per un anno con opzione per il secondo.

Ma Verstappen potrebbe interessare anche la Ferrari in un’altra pazza idea Hamilton, specie se Leclerc volesse andare via. Anche la convivenza tra Piastri e Norris potrebbe diventare nel 2026 nociva per entrambi e per la McLaren. A quel punto anche la Ferrari sarà costretta a guardarsi intorno, se Hamilton si ritirerà e Leclerc vorrà andare via. Ed allora, oltre la promozione di Bearman ci vorrà un pilota di spessore vedi Russell, Piastri o Norris a seconda di chi si sentirà di troppo in McLaren. Insomma ne vedremo delle belle!