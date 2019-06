Hamilton sbatte, le Ferrari volano

È stato un venerdì incoraggiante per la Ferrari quello che ha aperto il weekend del Gp del Canada.

Le seconde prove libere hanno visto infatti sfrecciare le Rosse, con Charles Leclerc primo per appena 74 centesimi davanti a Sebastian Vettel.

La lotta per la pole di sabato dirà qualcosa di più sulla competitività delle vetture di Maranello anche perché il venerdì è stato nero per due dei protagonisti del Mondiale, Lewis Hamilton e Max Verstappen, protagonisti di spettacolari uscite di pista, l’inglese nel rettilineo che porta al tornantino (quando era in testa alla classifica provvisoria), l’olandese al muretto dei campioni.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 23:27