Hamilton, scenetta sul podio e fischi: 'Un giorno duro'

Lewis Hamilton ha conquistato a Sochi la sua ottava vittoria stagionale, incrementando il suo margine in classifica su Sebastian Vettel, ma non ha affatto voglia di festeggiare nel dopo gara del Gran Premio di Russia. Sul podio facce tese, poche parole con Valtteri Bottas e fischi dal pubblico: alla base di tutto c’è il sorpasso ordinato dalla scuderia a metà gara, che ha permesso al pilota anglocaraibico di vincere la corsa.

“Bottas mi ha fatto passare, questo va considerato all’interno del lavoro del team. Posso capire quanto sia complicato gestire dinamiche del genere. Bottas ha fatto un grandissimo lavoro e meritava di vincere: posso immaginare quanto sia difficile per lui, ma è stata una decisione coraggiosa di squadra. La giornata è stata difficile, ma abbiamo fatto un lavoro fantastico in tutto il weekend”, ha detto il leader del Mondiale, che ormai si sente il quinto titolo in tasca.

Sguardo di ghiaccio per il secondo classificato Bottas, che è stato invitato da Hamilton a salire sul gradino più alto del podio insieme a lui: un contentino dopo l’ordine di scuderia subito in gara. “E’ stata una giornata difficile ma abbiamo ottenuto un buon risultato come team. Abbiamo preso il massimo dei punti. Aiutare Lewis? Lottiamo per il campionato mondiale e anche per vincere la classifica costruttori. Siamo sulla buona strada. E’ sempre difficile prevedere come andra’ la gara e attuare determinate strategie. Lo ripeto: è stata una giornata complicata…”.

Così invece Vettel, che, terzo, nel finale ha fatto praticamente da spettatore: “E’ un buon terzo posto, ma non è il risultato che volevamo. Ho fatto un errore probabilmente nel primo giro perché avevo superato Hamilton, poi ho perso qualcosina in staccata e lui è passato all’interno. E’ stato difficile lottare con la Mercedes. Ci ho provato in curva 1 ma non avevo lo spazio e probabilmente neanche il motore. Nella seconda curva l’ho perso, ho sbagliato a staccare in quel modo e lui è passato avanti. Siamo rimasti più o meno sullo stesso ritmo, non sono soddisfatto del mio ritmo in gara”.

SPORTAL.IT | 30-09-2018 17:12