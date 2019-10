Hamilton: "Seguito la strategia migliore"

Lewis Hamilton commenta così la bella vittoria in Messico: "Innanzitutto voglio applaudire questo pubblico incredibile, credo che sia l’atmosfera più bella mai vista. Devo ringraziare il team Mercedes, qui pensavamo di essere dietro rispetto agli altri, ma abbiamo tenuto duro. Ho avuto un danno all’inizio e la gara è stata una faticaccia, ho tenuto la testa giù e ce l’ho fatta. E’ fantastico".

"Non mi dispiace attendere per il campionato, questa era una gara che volevo vincere da tempo e sono onorato dell’opportunità avuta oggi. Abbiamo eseguito la strategia migliore, tenere dietro le Ferrari non è stato semplice".

