Hamilton si accontenta per forza

Settanta punti a tre Gp dalla fine possono fare felici, ma anche causare qualche rimpianto. Lewis Hamilton ci teneva a fare meglio del 2017 e chiudere il discorso Mondiale con una gara d’anticipo rispetto a quanto fatto lo scorso anno, quando la festa scattò in Messico.

Ad Austin sembrava tutto alla portata grazie anche all’ennesimo errore di Vettel, ma alla fine l’inglese non è riuscito a schiodare Kimi Raikkonen dal primo posto e Max Verstappen dal secondo, ed ha visto risalire il tedesco in quarta posizione: “La Ferrari si è ripresa alla grande questa settimana. Mi congratulo con Raikkonen che ha fatto un lavoro fantastico: grande partenza e gestione perfetta" le parole di Lewis a fine gara.

"Speravo di poter far meglio, ma non è stato possibile – ha aggiunto Hamilton – Anche se siamo riusciti a combattere per tutta la gara, comunque va bene così. Verstappen aveva una gomma migliore rispetto alla nostra, nel finale ho provato a riprenderlo, ma era troppo lontano”.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 00:00