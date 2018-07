Hamilton strizza l'occhio al Mondiale

Una gara di vantaggio. Con questo "bonus" Lewis Hamilton va in vacanza poco dopo la boa di metà stagione del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sette giorni dopo il “miracolo” di Hockenheim, valso il sorpasso su Vettel nella classifica del Mondiale, l'inglese si regala un pomeriggio molto più tranquillo in Ungheria, dominato dal primo all’ultimo giro. Il quinto successo stagionale consente al pilota della Mercedes di scattare a +24 alla vigilia della pausa estiva, complice il secondo posto del tedesco della Ferrari.

“È stata una giornata bellissima, davanti a un pubblico fantastico. Abbiamo fatto un lavoro straordinario, sapevamo che le Ferrari sarebbero state molto veloci in questo weekend, quindi aver portato a casa questi punti è un bonus per noi” ha ammesso Lewis.

Vietato illudersi, comunque, perché le Rosse sono competitive: “È stata una giornata dura e lo sarà anche il resto del Mondiale, ma sono contento per come siamo stati forti nelle ultime gare, per il lavoro e l'impegno che sta mettendo il team. I ragazzi si meritano questa pausa, ma dobbiamo continuare a spingere forte per il resto della stagione".

SPORTAL.IT | 29-07-2018 17:35