Hamilton teme le Ferrari: 'Vanno meglio di noi'

Lewis Hamilton ammette la superiorità della Ferrari a Monza, almeno dopo il venerdì di prove libere caratterizzato sia dall'asciutto che dal bagnato.

"Siamo in ritardo rispetto a loro sia sul corto che sul lungo – l'ammissione del britannico della Mercedes -. Non ho nemmeno effettuato brutti giri, ma semplicemente la Ferrari è stata più veloce".

"Noi stiamo spingendo al massimo delle nostre possibilità, nel corso del fine settimana daremo tutto e certamente la lotta sarà combattutissima. Siamo in casa della Ferrari, ma anche per noi c'è grande supporto qui e vedere questo pubblico sulle tribune dà sempre una spinta in più", ha aggiunto l'attuale leader della classifica del campionato di Formula 1.

SPORTAL.IT | 31-08-2018 21:30