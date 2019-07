Lewis Hamilton non si nasconde dopo il pessimo undicesimo posto in Germania: "Una delle gare più difficili che abbiamo fatto da diverso tempo. E' stato un disastro per me questo weekend".

"Ci sarà qualcosa che esamineremo, vivendo si impara. Dobbiamo capire quel che potevamo fare diversamente. La macchina era danneggiata o c'era qualcosa che non andava nelle gomme, ho faticato quando è arrivata la condizione da asciutto", le sue parole a Sky.

SPORTAL.IT | 28-07-2019 18:09