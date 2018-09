Hamilton: "Vettel-Kimi? Non mi riguarda"

Il campione del mondo e leader del Mondiale Lewis Hamilton in conferenza stampa a Singapore non abbassa la guardia dopo il trionfo di Monza che lo ha proiettato a +30 sul diretto inseguitore, Sebastian Vettel.

"Ci sono ancora tanti punti in palio, non c'è motivo di cambiare approccio. La Ferrari è avanti a noi, speriamo di superarla ma sarà difficile".

La nuova linea di moda lanciata a Shanghai: "Quando finisco le gare spengo l'interruttore e fare altre cose. E' stato un periodo frenetico per me, ho viaggiato tanto, ma sono riuscito a muovermi molto bene e ho riacceso l'interruttore in modalità gara. Sono momenti importanti per me. Traggo energia dal fare cose diverse. E i miei risultati lo dimostrano. Ho viaggiato molto di più rispetto agli ultimi 5 anni".

La lotta tra Vettel e Raikkonen: "Non saprei se è così. Gareggiano tra di loro e la cosa non mi riguarda. Non vedo come la mia vita possa essere meno difficile. Dipende dalla posizione di gara: a noi è capitato spesso, a loro no".

SPORTAL.IT | 13-09-2018 13:50