Hamilton vince ma esplode la polemica. Vettel lontano

Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Russia e allunga a +50 il suo vantaggio su Sebastian Vettel: il Mondiale è ormai deciso. Ma è polemica per l’ordine di scuderia della Mercedes arrivato a metà della gara di Sochi, quando Toto Wolff intima a Bottas di far passare il compagno: volti scuri e pochi festeggiamenti a fine corsa nel team delle Frecce d’Argento. Terzo gradino del podio per Vettel, mai veramente in grado di impensierire i due davanti. Quarto Raikkonen.

Posizione invariate in partenza, Bottas resiste a Hamilton e mantiene la testa della corsa, Vettel prova ad attaccare il leader del Mondiale ma resta terzo. Nelle retrovie strepitosa rimonta di Verstappen, che scattato dalle ultime posizioni per la penalità dopo pochi giri è già quinto dietro ai quattro big.

Emozioni dopo il primo pit stop: Bottas e Vettel anticipano il rientro ai box, Hamilton si ferma il giro successivo e rientra alle spalle del tedesco. Ma la gioia della Ferrari dura solo un giro: alla sedicesima tornata l’anglocaraibico sorpassa perentoriamente Vettel, riprendendosi la posizione.

Al 25esimo giro il caso che infiammerà il dopo gara: la Mercedes ordina a Bottas di far passare Hamilton. Si ripete il gioco di squadra delle Frecce d’Argento, già visto a Monza: Toto Wolff questa volta indica addirittura al pilota finlandese la curva in cui far passare il compagno.

La scuderia tedesca ha la gara in pugno e Vettel non è mai in grado di impensierire seriamente Bottas. Nel finale il finlandese chiede il permesso di risorpassare Lewis ma Wolff gli dice di mantenere la posizione. Si finisce così e sul traguardo non esulta quasi nessuno.

Ordine di arrivo

Hamilton

Bottas

Vettel

Raikkonen

Verstappen

Ricciardo

Leclerc

Magnussen

Ocon

Perez

SPORTAL.IT | 30-09-2018 14:55