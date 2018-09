Hamsik: A Firenze momento più brutto, Insigne capitan Futuro

Sarà anche vero che ultimamente la luna non spunta più a Marekiaro e che Hamsik sta attraversando un momento delicato della sua carriera ma lo slovacco non solo non ha perso ottimismo e fiducia tanto in sé quanto nel Napoli ma si sente pienamente nel progetto. A dispetto delle continue sostituzioni (partite con Sarri un anno fa e continuate con Ancelotti) e dell’ultima panchina nella gara con la Sampdoria.

L’occasione per parlarne è la presentazione del suo libro, Marekiaro appunto (quattro capitoli in cui si legge, assieme a tanti aneddoti e storie curiose, il suo messaggio d’amore alla città: “ho assunto la mia parte di napoletanità, non sono napoletano ma ho il sangue azzurro” e ancora quando con la squadra fu ricevuto dal Papa: “Il Papa ci incitò a fare attenzione a chi ci guarda, il tifo può essere emozionante e poetico, basta mettere piede al San Paolo, ma a volte si scatena un odio difficile da sopportare, come con i cori razzisti contro i napoletani, una volta mi son chiesto: ma quanti vulcani ci sono in Italia?”) e il capitano ha tracciato il suo percorso tra passato, presente e futuro: “I tre momenti più importanti li posso indicare: l’arrivo qui, non sapevo cosa aspettarmi ma subito poi ho visto il calore dei tifosi, ho sempre sentito tanto amore da parte loro, poi la prima coppa Italia festeggiata alla grande e poi il record di Maradona che ho battuto”.

Il momento più brutto, forse la sconfitta a Firenze dello scorso anno che fece tramontare il sogno scudetto: “Prima di quella sconfitta ci credevamo tutti, insieme alla città, è andata come è andata ora vogliamo far bene sabato contro i viola ma non solo, tutto l’anno. Anche altri momenti brutti ovviamente ci sono stati, forse questo ha fatto più male perchè ci eravamo andati davvero vicini ma fa parte del gioco, siamo professionisti e dobbiamo dimenticare tutto velocemente, sia che giochi bene sia che giochi male. Il mio futuro? Voglio giocare ancora qualche anno, non so ancora cosa farò, ho una scuola calcio in Slovacchia, magari farò quello, potrei rimanere anche a Napoli a vita, sono fiero di aver dedicato tutta la carriera al Napoli”. Sul nuovo ruolo da regista solito disco: “Sta procedendo bene, si sapeva che ci vuole tempo, ci sto lavorando, il mister me l’aveva anticipato sin dalla prima telefonata che mi ha fatto, mi vedeva in quel ruolo e io ce la sto mettendo tutta”.

Dopo due rimonte riuscite il Napoli è crollato a Genova: “Andare sempre in svantaggio tre partite su tre non va bene, dobbiamo cambiare perchè non sempre si può rimontare. Questo comunque è il gruppo più bello dove ho giocato, abbiamo cambiato poco e possiamo ancora fare tanto”. Il capitano resta sempre lui ma in futuro Marek indica l’erede: “Spero che la possa prendere Lorenzo Insigne, è già un simbolo di Napoli, può essere capitan Futuro”. Nell’87 capitano Bruscolotti cedette la fascia a Maradona per vincere lo scudetto, lui lo farebbe? “Non abbiamo Maradona, questo è il problema, ma se Insigne mi assicurasse al 100% che vinciamo sì, lo farei”. Hamsik parla anche della nazionale italiana: “Quando ero bambino ricordo la finale dei Mondiali in Usa, mi dispiace moltissimo vederla così, spero che possa tornare presto ai suoi livelli”.

VIRGILIO SPORT | 12-09-2018 15:20