Hamsik, altro che addio: le parole dell'agente

Le voci che parlano di un addio di Marek Hamsik al Napoli, che potrebbe avvenire già a gennaio, non corrispondono a verità. Lo ha affermato senza giri di parole Martin Petras, agente del centrocampista slovacco che ha parlato ai microfoni di 'CalcioNapoli24'.

"Ho sentito Marek e l'ho informato delle voci che stanno circolando sul suo conto. Non riusciamo a capire da dove provengano queste informazioni. Gli ho mandato un messaggio, al quale ha risposto dicendo che sono solo fesserie. Anche lui non capisce chi abbia messo in circolazione queste voci, completamente senza fondamento", ha dichiarato il procuratore ed ex difensore tra le altre di Lecce, Triestina e Cesena.

SPORTAL.IT | 22-09-2018 14:10