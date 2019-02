Marek Hamsik è pronto a volare in Cina dopo l'accordo con il Dalian Yinfang, ma il trasferimento è in stallo per il mancato bonifico da parte del club cinese.

Il Napoli, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, ha fissato la deadling per giovedì. L'intesa prevede 20 milioni di euro (cinque più 15 entro un anno): De Laurentiis vuole garanzie sulle transazioni. Intanto l'ormai ex capitano azzurro è tornato in Slovacchia, in attesa della sua nuova avventura.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 11:05