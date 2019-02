Hamsik, clamoroso colpo di scena

Marek Hamsik non lascerà il Napoli per andare in Cina.

A comunicarlo, attraverso Twitter, è la società Napoli che “ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poichè le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano agli accordi precedentemente raggiunti”.

Il calciatore slovacco, quindi, rimane in azzurro e, visto che è stato inserito nella lista Uefa, parteciperà all’Europa League, dove la squadra di Ancelotti affronterà ai sedicesimi contro lo Zurigo.

Proprio il tecnico dei partenopei aveva preannunciato l’addio del numero 17 al termine della sfida vinta per 3-0 contro la Sampdoria: “La società ha un grande rispetto per Marek e se lui ha la volontà di andare via noi lo lasceremo andare via”.

“Se c’è una trattativa – ha continuato Ancelotti – è perchè il giocatore ha la volontà di andare via. Noi abbiamo grande rispetto per questo giocatore che ha fatto la storia di questo club e sia io che la società cercheremo di accontentarlo”.

Le cifre messe sul tavolo dal Dalian erano di 18 milioni d euro più due di bonus per la società di De Laurentiis e un contratto triennale per il calciatore da 9 milioni di euro più bonus netti a stagione.

Nelle scorse ore, il diretto interessato aveva dichiarato: “È successo tutto così in fretta, non sono riuscito a organizzare nulla e mi dispiace. Non ho fatto in tempo, ma tornerò presto per una grande festa. Qui lascio il mio cuore, tornerò presto, ho passato 12 anni straordinari e stupendi. Sette giorni fa mai avrei immaginato che sarei andato via”.

Invece dopo un piccolo ritardo per il capodanno cinese, il Napoli non ha dato il proprio benestare per concludere l’operazione.

In Cina la finestra di mercato rimarrà aperta fino al 28 febbraio, alcune settimane di tempo per ricucire uno strappo inaspettato fra le due società con Hamsik nel mezzo.

SPORTAL.IT | 06-02-2019 20:00