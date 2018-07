Hamsik: "CR7? Non vinci da solo se non sei Maradona"

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Hamsik, rimasto al Napoli, si è soffermato su tanti temi, a partire dal colpo del secolo, ossia CR7: "Ora loro più forti? Un giocatore, uno solo, non vince mai niente. Anche se sei il più forte al mondo… Rettifico: se non sei Maradona, non vinci da solo".

Una battuta anche sul suo nuovo ruolo: "Regista? Mi incuriosisce molto. E mi intriga anche. E’ una nuova esistenza, mi ci calo con interesse e ottimismo". Solo belle parole per Ancelotti: "Il Napoli ha preso l’allenatore più vincente in circolazione, un uomo di una qualità assoluta e di conoscenze internazionali quasi uniche".

SPORTAL.IT | 16-07-2018 08:40