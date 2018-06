Hamsik, futuro in bilico

L’arrivo di Carlo Ancelotti potrebbe far restare a Napoli il centrocampista slovacco che però, ai microfoni di Premium Sport, non vuole sbilanciarsi e rimane molto cauto in merito al suo futuro: “Il mio futuro? Ho un contratto con il Napoli e si vedrà. Sto pensando solo alla prossima gara che dovrò fare con la nazionale, poi mi godrò le vacanze”.

Il classe 1987 inoltre, a margine della partita tra Slovacchia e Olanda finita 1-1, elogia il nuovo tecnico partenopeo: “Ancelotti puo' essere determinante, e' un allenatore che può dare forza al Napoli”.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 11:40