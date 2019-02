Hamsik in Cina, è ufficiale

Marek Hamsik saluta il Napoli e va in Cina. L'ufficialità è stata data dall'avvocato Mattia Grassani, legale della società azzurra.

"Hamsik è un giocatore del Dalian dalle 20.30 di questa sera", le parole a Radio Kiss Kiss che chiudono i 12 anni di carriera dello slovacco con la maglia azzurra. Hamsik, che attualmente nella città in cui è nato, Banska Bystrica, venerdì volerà in Cina. Il via libero definitivo è arrivato dopo che l'istituto di credito italiano di riferimento ha verificato le lettere di garanzia rilasciate dalla banca cinese.

SPORTAL.IT | 14-02-2019 08:20