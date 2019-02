Hamsik in Cina: tutte le cifre

Marek Hamsik lascia il Napoli dopo 12 anni per accasarsi al Dalian Yifang, in Cina. Dopo la rivelazione di Ancelotti di sabato ("Non so come andrà a finire: Marek vuole provare una nuova esperienza e dopo tutto quello che ha dato nessuno in società s’è sentito in diritto di dire: non vai") è arrivata una cascata di indiscrezioni che hanno confermato l'addio dello slovacco dopo oltre un decennio di militanza sotto il Vesuvio.

Marekiaro, 520 partite in azzurro e 121 reti totali tra serie A e coppe, sta per lasciare i partenopei dopo una trattativa lampo imbastita nelle ultime ore. Il capitano potrebbe salutare i compagni già lunedì: per lui lo attende un triennale da 9 milioni di euro l'anno. Per il Napoli invece pronti 20 milioni di euro più bonus.

SPORTAL.IT | 03-02-2019 14:55