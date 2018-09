Hamsik, l'agente apre una polemica

Marek Hamsik resterà a Napoli. Lo ha ribadito una volta ancora il suo agente Martin Petras, che ha parlato a 'Radio Kiss Kiss' per discutere della vittoria degli azzurri sul Torino e soprattutto a proposito delle voci sul suo assistito.

"Quando ho letto che un giornale di Torino ha scritto che Marek sarebbe andato via mi sono arrabbiato – ha osservato il procuratore -. Ho chiarito le cose e posso confermare che invece resterà a Napoli fino a quando avrà la sensazione di potersi rendere utile alla causa".

"Con Sarri era d'accordo di giocare un'ora per tutte le gare, io al suo posto magari ne avrei saltata una per giocarne 2-3 intere. Con Ancelotti c'è una gestione che secondo me è migliore. Ma Marek, che ho sentito dopo la partita, mi ha fatto notare che quando gioca il Napoli vince. E se guardiamo le ultime partite è proprio così", ha aggiunto Petras.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 23:25