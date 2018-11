Hamsik non molla la Juventus

Marek Hamsik non sembra intenzionato a mollare la Juventus, nonostante la squadra bianconera abbia già maturato sei punti di vantaggio in classifica dopo appena 12 partite di campionato (in cui però sono arrivate ben 11 vittorie e il pareggio con il Genoa).

"Al Napoli abbiamo un obiettivo a breve termine, quello di centrare gli ottavi di finale di Champions League", ha dichiarato il numero 17 azzurro ai media slovacchi dal ritiro della propria Nazionale. Per poi aggiungere: "La distanza dalla Juventus in campionato è ancora di 6 punti, siamo però fiduciosi guardando il calendario. Loro infatti dovranno affrontare partite più difficili delle nostre, mentre noi abbiamo la speranza di recuperare qualcosa".

'Marekiaro' sembra decisamente e definitivamente recuperato, dopo una stagione (l'ultima con Maurizio Sarri) piuttosto opaca e le voci di un trasferimento in Cina. "In questo periodo sono molto contento e, grazie al nuovo ruolo in cui mi sta schierando Ancelotti, sono riuscito a crescere molto, sia tatticamente che nella fase difensiva".

