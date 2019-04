Hamsik, slitta il saluto ai tifosi del Napoli

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha parlato a 'Rmc Sport' dei primi passi del proprio assistito al Dalian Yifang, club cinese che il centrocampista slovacco ha raggiunto a fine gennaio.

Per il momento, non sembra esserci spazio per un ritorno a Napoli neppure per salutare i tifosi: “Napoli manca a Marek, è normale, ma la vita va avanti – ha detto l'ex difensore di Cesena e Grosseto – Sta conoscendo la città, mi ha detto che Dalian è bellissima. Tornare per un saluto? Vedremo, in estate il campionato in Cina non è fermo. Fa sosta ad agosto, dunque bisogna trovare le date utili per tornare qualche giorno. Non so quando tornerà, non ne abbiamo ancora parlato ma prima o poi tornerà. Questo è sicuro".

Petras ha poi commentato le voci che vogliono anche Dries Mertens verso la Cina in estate: “Dries anche pubblicamente ha detto che in Cina non vuole andare. Poi, ovviamente, sa lui cosa fare in futuro: se restare in Europa e magari ancora a Napoli. Solo lui può dirlo".



SPORTAL.IT | 01-04-2019 23:30