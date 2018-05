Hamsik spiazza il Napoli

L'agente di Marek Hamsik, Martin Petras, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24.

"Marek adesso vuole riposarsi dopo una stagione lunga e già è a casa. Da questo punto di vista non c'è niente, ho ripetuto molte volte che ha ricevuto offerte tutti gli anni. Deve fare altre due partite con la Nazionale, poi andrà in vacanza. Se dovesse arrivare un'offerta ci penserà e deciderà".

Petras ha parlato anche di Ancelotti: "Sarà interessante perchè se si parla di un allenatore vincente come Ancelotti. Marek non ha bisogno di stimoli per rimanere al Napoli, è chiaro: gli basta la stima della gente, non c'è dubbio".

SPORTAL.IT | 21-05-2018 12:25