Hamsik: "Un onore lavorare con Ancelotti"

Il centrocampista del Napoli Marek Hamsik allontana le voci di un addio al club azzurro.

"Sono un giocatore del Napoli e ne sono felice, ma adesso sono concentrato sugli impegni della Nazionale. Il presidente De Laurentiis ha ingaggiato un grande allenatore che ha vinto piu' di 20 trofei. E' una sfida enorme per tutti noi, ma non dimentichiamo il lavoro di Sarri che in tre anni ci ha cambiato portandoci tra le prime squadre d'Europa. Ha fatto grandi cose, adesso la societa' ha cambiato e ha preso un grande allenatore. Se puo' aiutarci nel duello contro la Juventus? E' possibile. Quando un uomo e' abituato a vincere, acquisisce una mentalità vincente e sicuramente da' qualcosa di nuovo. Ci siamo sentiti con il mister, sarebbe un grande onore lavorare con lui".

Dichiarazioni che sembrano spegnere le indiscrezioni nei suoi confronti: "Secondo mio padre al 60% vado via? Ho un contratto con il Napoli".

SPORTAL.IT | 29-05-2018 16:25