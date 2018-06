Hamsik verso l'addio, il Napoli fa il prezzo

Il capitano del Napoli Marek Hamsik ha estimatori non soltanto in Cina, ma anche e soprattutto in Europa. Secondo i media francesi, il Monaco avrebbe effettuato alcuni sondaggi per il centrocampista slovacco del club partenopeo, in ottica di una futura offerta.

I monegaschi hanno individuato Marekiaro come erede di Thomas Lemar, in partenza verso il Liverpool. Aurelio De Laurentiis ha chiesto per la cessione almeno 30 milioni di euro.

Hamsik nei giorni scorsi non aveva escluso l'addio: "Abbiamo creduto che quest'anno avremmo potuto finalmente vincere lo scudetto. Sono deluso che non sia stato così, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano la vittoria. Li ringrazio per il loro grande sostegno. Ho dato tutto per questa squadra, forse è arrivato il tempo in cui i nostri percorsi si dividano. Mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo".

Così si è invece espresso il padre del giocatore, Richard Hamsik: "Se Marek andrà in Cina? Come spesso ha ribadito su qualche quotidiano, è un giocatore del Napoli e si sente tale. Ha ancora tre anni di contratto con gli azzurri e come si svilupperà la cosa è ancora da vedere. Spesso i media si gettano in delle interpretazioni che non appartengono alla realtà. Marek è molto dispiaciuto per non aver vinto lo Scudetto. Il futuro? Per adesso si può dire che ha un contratto che adempierà nel migliori dei modi".

Il neo allenatore degli azzurri Ancelotti aveva chiamato il giocatore: "So di questa telefonata, me ne ha parlato stesso Marek. E’ rimasto contento del gesto fatto dall’allenatore, è stato tra i primi chiamati da Ancelotti. Il mister gli ha prospettato i propri progetti e quale sarà il ruolo di Hamsik nel suo nuovo Napoli. utta la nostra famiglia ama tantissimo Napoli, Marek si è identificato con la città e il suo amore è anche il nostro. Undici anni passati qui significano tanto e Napoli farà sempre parte della nostra vita".

SPORTAL.IT | 06-06-2018 16:55