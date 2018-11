Hancko brilla con la Slovacchia e chiede spazio

A Firenze non riesce ancora imporsi, ma con la Slovacchia David Hancko è già un titolare fisso: nella partita contro l'Ucraina, vinta per 4-1, ha giocato tutto il match, risultando tra i migliori in campo.

Su La Nazione ha parlato il suo agente, Branislav Jasurek: "David ha fatto una grande partita. Hapal (il Ct, ndr) lo conosce bene per i suoi trascorsi in Under-21 per cui sono certo che potrà ritagliarsi spazi importanti con la sua Nazionale. David vorrebbe giocare più partite possibili in maglia viola, questo è evidente. Il suo obiettivo è quello di diventare un titolare della Fiorentina entro la fine del campionato e lavora ogni giorno per risultare una pedina importante".

SPORTAL.IT | 18-11-2018 10:25