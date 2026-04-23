“Hand in Hand, Kameraden” è diventato l’inno del Feyenoord perché lo ha imposto il suo popolo

Per anni il club ha provato a lanciarne un altro. Poi i tifosi hanno deciso diversamente e quella canzone è diventata identità

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Per anni il Feyenoord ha provato a imporre un altro inno. Poi i tifosi hanno iniziato a cantare “Hand in Hand, Kameraden” e a un certo punto non è stato più possibile cambiarlo.

Prima che inizi ogni partita al De Kuip, migliaia di persone diventano una voce sola. È come se fosse sempre stata l’identità del Feyenoord. Invece no.

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Perché la canzone che oggi definisce l’anima del club non è nata come inno ufficiale. Non è stata scelta dalla dirigenza. E per anni, il Feyenoord aveva persino provato a dettarne un’altra.

Questa è la storia di come un coro è sfuggito al controllo del club ed è stato adottato dai tifosi fino a diventare inevitabile.

Un inno che è diventato identità

“Mano nella mano, compagni”. Il Feyenoord definisce apertamente “Hand in Hand, Kameraden” il proprio clublied ufficiale. La versione resa celebre da Jacky van Dam risuona ancora oggi a ogni partita casalinga, proprio mentre le squadre entrano in campo.

E quando arriva il verso “Geen woorden maar daden” — “Non parole, ma fatti” — il significato cambia livello. Diventa un manifesto.

Il Feyenoord lega questo motto alla mentalità operaia di Rotterdam: il porto, la ricostruzione, il lavoro. È un modo di raccontarsi. Concretezza, appartenenza, orgoglio. Poche parole, molti fatti.

Ma questa storia non è così semplice. Da lontano, tutto sembra lineare. Uno stadio, una canzone, un’identità perfettamente allineata. Da vicino, invece, le cose si delineano meglio.

Gli inni, anche quelli più iconici, non nascono completi. Cambiano, circolano, incontrano resistenze. E solo a un certo punto diventano inevitabili.

Per il Feyenoord, quel momento arriva nel 1961.

1961: quando nasce “Hand in Hand, Kameraden”

Nel 1961 Rotterdam è ancora una città segnata dalla ricostruzione. Il porto è il suo cuore, il sud conserva una durezza popolare, e il Feyenoord – per la gente del posto – è già più di una squadra. È identità.

In questo contesto entrano tre nomi chiave: Jaap Valkhoff, Johnny Hoes e Jacky van Dam.

Alla fine dell’anno esce il singolo “Hand in Hand, Kameraden”. Valkhoff scrive il testo, van Dam lo canta. La canzone, nella sua forma moderna, nasce qui.

Non è un’invenzione dal nulla ma una canzone che esisteva già, in altre forme. Johnny Hoes parte da un motivo conosciuto e decide di trasformarlo in una vera canzone per il club.

Valkhoff scrive nuove strofe. Van Dam gli dà una voce riconoscibile. E una sequela di note trovano una forma. Somiglia più una messa a fuoco che una creazione.

Ed è qui che la storia si complica.

Le origini: tra memoria e leggenda

Il ritornello potrebbe essere molto più antico. Alcune ricostruzioni lo fanno risalire a prima della Seconda guerra mondiale, in ambienti calcistici attorno a Rotterdam. Altre parlano di marinai che lo diffondevano una volta tornati a terra.

Non esiste un punto preciso di nascita, semmai una stratificazione. Il primo indizio arriva nel 1923: un Kampioenslied contiene già l’espressione “hand in hand”. Non è ancora l’inno, ma mostra che certe immagini erano già presenti.

Il passaggio decisivo arriva il 5 dicembre 1947. Durante una festa di San Nicola del club viene cantata quella che viene definita l’“oerversie”, la versione primordiale. Qui compaiono già “Hand in hand” e “Geen woorden, maar daden”.

Ma c’è un dettaglio fondamentale: la melodia è quella di “Zie ginds komt de stoomboot”, non ancora l’inno che conosciamo. Il Feyenoord ne voleva un altro. E qui arriva il punto chiave.

Dal 1947 il club aveva già un inno ufficiale, scritto da Phida Wolff. La dirigenza lo considerava giusto e provò anche a rilanciarlo.

Per anni convivono l’inno ufficiale scelto dal club e un coro popolare che cresce tra i tifosi. Non sono la stessa cosa.

Quando i tifosi decidono davvero

La dirigenza prova a sovrastare ma il moto dal basso, se diventa irrinunciabile, prende il sopravvento. “Hand in Hand, Kameraden” trova spazio. Viene cantata sempre di più. Diventa familiare, unitaria.

Nel 1963 è anche un grande successo discografico. E soprattutto entra nello stadio. È lì che cambia tutto. Da canzone a simbolo: quando il Feyenoord torna competitivo, la canzone è già anima. Le tribune la adottano. Il Legioen — il popolo del Feyenoord — la trasforma. Quel brano diventa il club.

Perché è diventato inevitabile.

Un inno diventa tale quando viene cantato abbastanza a lungo da non poter più essere sostituito. È esattamente quello che è successo.

E allora si torna al De Kuip. Le squadre stanno per entrare. Parte la canzone.

Lle note sono musica e memoria: Rotterdam, il porto, la ricostruzione, un popolo che si riconosce. “Hand in Hand, Kameraden” è diventato l’inno del Feyenoord perché nessuno, a un certo punto, ha più potuto cambiarlo.