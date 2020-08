Handanovic carica l'Inter: "Queste partite devono diventare abitudine"

Tanti anni di attesa, ora, finalmente, la possibilità di competere per vincere un trofeo, da capitano. Samir Handanovic in conferenza stampa ha parlato della finale di Europa League e della volontà dei nerazzurri di arrivare al successo. “Noi stiamo bene insieme. Le vittorie ogni tre giorni danno felicità e consapevolezza, abbiamo saputo correggere gli errori. C’è la voglia di tutti di sacrificarsi e vincere. Il gruppo è forte, solido, compatto”.

Handanovic è arrivato all’Inter nel 2012, ora dopo otto anni vede la possibilità di vincere. “Quando sono arrivato qui, l’ho fatto per vincere. Le situazioni degli anni scorsi non ce l’hanno permesso. Questo deve essere un punto di partenza: giocare queste partite deve diventare abitudine come era 10-15 anni fa”.

Insieme allo sloveno ha parlato anche Diego Godin, che l’Europa League l’ha già vinta con l’Atlético Madrid. “Io non ho consigli da dare, lavoro e cerco di fare quello che si fa in allenamento. Vogliamo tutti vincere, dobbiamo fare quello che abbiamo preparato in allenamento. Le finali si vincono giocando con il cuore”.

OMNISPORT | 20-08-2020 17:37