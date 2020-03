Samir Handanovic e l'Inter continuano insieme. Secondo Sportmediaset il portiere sloveno è pronto a mettere la firma sul prolungamento di contratto fino al 2022.

Il capitano nerazzurro, che ha ereditato la fascia da Mauro Icardi, è una pedina fondamentale per Antonio Conte anche per la sicurezza che riesce a dare al reparto difensivo, cosa che è innegabilmente mancata nel mese in cui è stato sostituito da Padelli.

SPORTAL.IT | 17-03-2020 14:37