Handanovic e Szczesny in calo, che il migliore sia Donnarumma?

Una volta era terra di Santi, Navigatori e Portieri ma almeno per l’ultima voce l’Italia sembra aver cambiato prodotto. Stentano tra i pali praticamente tutte le big di A e non è solo un problema di giocatori italiani. Anche i portieri stranieri sono in calo. Un esempio? Handanovic fino allo scorso anno era una garanzia, oggi – dopo il finale di campionato e quei gol presi con la Juve e dopo l’avvio di stagione e la papera su Belotti – dà meno garanzie.

L’Inter a Bologna è uscita con la porta inviolata prima della sosta ma lo sloveno non sembra più Batman e qualche batticuore lo sta provocando troppo spesso. La Juve? Nessuno dubitava che l’addio di Buffon sarebbe stato indolore: c’era totale fiducia in Szczesny ma il polacco forse sta sentendo troppo la pressione di una eredità pesante. Tre gol presi in tre partite ma soprattutto un calo di rendimento che fa sperare Perin, suo vice. Allegri potrebbe dargli una chance e chissà…

Se la Roma non da ora rimpiange Alisson, passato al Liverpool, visto che Olsen lo sta facendo rimpiangere e non poco, neanche il Napoli se la passa meglio. L’addio di Reina era invocato da parte della tifoseria che riteneva lo spagnolo ormai anziano e non sempre affidabile ma in tanti già lo rimpiangono amaramente. Per sostituirlo De Laurentiis aveva puntato su Meret ma la giovane promessa s’è fatta male subito e non s’è mai vista. Il suo vice Karnezis è stato accantonato dopo la prima partita con la Lazio e il colombiano Ospina sta battendo ogni record: cinque gol presi in due partite senza praticamente mai fare una parata.

Un panorama insomma abbastanza avvilente che tocca tutte le squadre più importanti: vuoi vedere che alla fine il migliore resta il più bersagliato e criticato? Gigio Donnarumma non ha avuto un inizio di stagione felice (dei tre gol presi dal suo Milan al San Paolo col Napoli un paio sono colpa sua) ma si sta rialzando piano piano. Nelle due prove con la Nazionale è stato l’unico a salvarsi, sta recuperando fiducia ed esplosività. Se riuscirà a dare continuità alle sue prestazioni nel Milan si scoprirà forse che di tutte le big la porta più sicura è proprio quella che teoricamente era più a rischio, considerato che alle spalle del portierone stabiese c’è un certo Pepe Reina.

VIRGILIO SPORT | 12-09-2018 12:02