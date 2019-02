Handanovic promosso: per i tifosi è già l'unico capitano

La spiegazione era sempre la stessa: dare la fascia di capitano a un portiere può essere un rischio, perchè diventa dura andare a parlare con l’arbitro e gestire i momenti caldi delle partite: ecco perchè in Italia, a parte leggende della Juve come Zoff e Buffon, solo in casi eccezionali il capitano l’ha fatto un portiere. All’estero l’usanza è sempre stata più diffusa (dal russo Yashin al paraguayano Chilavert fino allo spagnolo Casillas) ma l’Inter sembra già vicina a vincere la sua scommessa, dopo aver degradato Icardi e promosso Handanovic come nuovo capitano.

NEANCHE ZENGA – E’ la pima volta nella storia dell’Inter che un portiere indossa la fascia, salvo situazioni estemporanee – come capitò a Gianluca Pagliuca che, assente per infortunio Bergomi, nel ’98 alzò da capitano la Coppa Uefa vinta contro la Lazio a Parigi – neanche una leggenda come Zenga aveva avuto questo onore. Nella lista dei 26 capitani dell’Inter (da Marktl a Handanovic appunto) non vi era mai stato un portiere titolare della fascia in via permanente ma la storia può cambiare. Buona la prima, dunque, per lo sloveno, che ha debuttato senza prendere gol in Europa League a Vienna, contribuendo al successo dei nerazzurri sul Rapid. Ma soprattutto prendendosi cori e applausi da parte dei tifosi interisti presenti allo stadio e di quelli virtuali sui social. A fine gara si è sentito distintamente il coro “un capitano, c’è solo un capitano” quando Handanovic si è avvicinato alla curva.

ESAME SUPERATO – Il portiere ha già sostituito anche per i fan Icardi come detentore della fascia. Una decisione che, anche a leggere i commenti sul web, è stata salutata con gioia: “È stato decisivo in più della metà delle partite, ha dimostrato di tenerci all’Inter ed è riconosciuto dal gruppo come capitano oltre che ora esserlo anche sulla carta. Un leader silenzioso”. Solo due le voci fuori da coro. C’è chi fa notare il vero motivo dell’ovazione allo sloveno (“La Curva Nord ce l’ha a morte con Icardi, non vedeva l’ora di contestarlo Handanovic”) e chi non ha dimenticato vecchie minacce del portiere: “Non era colui che ogni hanno chiedeva la cessione perché voleva giocare la Champions League?”.

SPORTEVAI | 15-02-2019 12:44